Het boerenprotest in Den Haag wordt donderdag aan het einde van de ochtend afgesloten met een kleine ronde van tractoren door Den Haag, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

De boeren startten donderdag om 8.00 uur met een ontbijt voor inwoners van Den Haag. Op die manier wilden de boeren de overlast van het protest van woensdag goedmaken.

Het ontbijt verliep gemoedelijk en Haagse burgers maakten gretig gebruik van de eieren, krentenbollen, melk en zelfs broodjes shoarma die ze kregen aangeboden. Ook de politie, die met veel mankracht aanwezig was, genoot mee van het ontbijt. Desondanks bleef er nog veel eten over.

Iets voor 11.00 uur vertrokken de eerste boeren weer vanaf het Malieveld, een half uur later was het veld zo goed als leeg. Ze maakten per provincie nog een kleine ronde door Den Haag, waarna ze over de A12 naar huis vertrokken.

Volgens de gemeente Den Haag rijden de boeren vanaf het Malieveld via Zuid Hollandlaan, Benoordenhoutseweg, Laan van NOI en Bezuidenhoutseweg naar de A12 richting Gouda.

Vooralsnog verloopt de zogeheten 'Tour de Boer' zonder incidenten.

Duizend boeren brachten de nacht door in Den Haag

Zo'n duizend tot tweeduizend boeren hebben in de nacht van woensdag op donderdag de nacht in Den Haag doorgebracht, schat Farmers Defence Force (FDF), de organisator van het boerenprotest.

Woensdag voerden zo'n 20.000 tot 25.000 boeren actie tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zij kwamen met achtduizend tot tienduizend trekkers naar de hofstad. Dit leidde op meerdere plekken tot chaos. De demonstranten trokken tegen de afspraken in naar het Malieveld.