Het kabinet wil het telefoonnummer 113 inzetten voor mensen die hulp zoeken bij suïcidale gedachten. Inmiddels zijn twee mensen overleden omdat ze de hulplijn niet te pakken kregen. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is nu nog te bereiken op het nummer 0900-0113.

Eind september probeerde een 26-jarige vrouw tot drie keer toe 113 te bellen. Kort daarna pleegde ze zelfmoord. Volgens haar ouders kreeg ze dat nummer van een hulpverlener.

De Volkskrant meldde donderdagochtend dat een 61-jarige man eind juli ook het nummer 113 probeerde te bellen om de zelfmoordhulplijn te pakken te krijgen; twee dagen later beroofde hij zichzelf van het leven.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het korte nummer 113 nu daadwerkelijk instellen. "Het was echt verschrikkelijk om te horen dat iemands hulpvraag onbeantwoord bleef omdat er 113 is gebeld in plaats van 0900-0113", aldus Blokhuis in een persbericht van het ministerie. "Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen."

Duidelijk onderscheid tussen 112 en 113

Blokhuis onderzoekt samen met zijn collega-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) de mogelijkheden. Er moet een duidelijk onderscheid tussen 112 en 113 zijn om te voorkomen dat mensen het verkeerde nummer bellen.

"Het openstellen van het nummer 113 mag geen vertragende factor zijn voor burgers in nood die per ongeluk het verkeerde nummer bellen. Dan telt elke seconde. Daarover willen we op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid", aldus Blokhuis.

Het is niet duidelijk wanneer het nummer wordt opengesteld; momenteel wordt onderzocht wat er nodig is aan menskracht en techniek. "Het gaat om mensenlevens, en dat vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ik wil zeker weten dat er niet onverhoopt onoverkomelijke obstakels zijn", zegt Blokhuis.

113 Zelfmoordpreventie biedt 24 uur per dag en zeven dagen per week online en telefonisch hulp en steun aan mensen die suïcidaal zijn. Jaarlijks helpen ze 22.000 mensen via de telefoon en 48.000 mensen via de crisischat.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.