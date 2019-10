De man die donderdag onder meer terechtstaat voor het aanrijden en steken van willekeurige vrouwen in de provincie Noord-Holland zegt onder invloed te zijn geweest van drugs en zijn handelen niet te kunnen verklaren. Volgens René V. ging het niet om doelbewuste acties.

De inmiddels 24-jarige man wordt ervan verdacht in de periode van november 2018 tot en met 26 januari 2019 in Noord-Holland zes willekeurige vrouwen te hebben aangereden en te hebben gestoken of geslagen.

V. wordt vervolgd voor vijf pogingen tot moord of het toebrengen van zwaar letsel en de mishandeling van een zesde vrouw. Daarnaast wordt hem ook het bedreigen van vijf vrouwen met verkrachting ten laste gelegd. Net als het stalken van een van deze slachtoffers.

Donderdag verklaarde V. uitgebreid over de incidenten. Zijn uitleg in de rechtszaal was op onderdelen echter anders dan bij de politie.

Man kan zich weinig herinneren door drugsgebruik

Hij verklaarde de informatie over de voorvallen uit de media te hebben gehaald en deze te hebben herhaald bij de politie. Donderdag zei hij er als gevolg van drugsgebruik weinig tot geen herinneringen meer aan te hebben. "Alles ging langs me heen. Ik dacht heel weinig."

Dat hij begin november vanuit zijn auto een vrouw zou hebben geslagen, stond hem dan ook niet meer bij. Een aanrijding tien dagen later op 15 november was volgens de verdachte een ongeluk en "zeker geen bewuste actie".

V. legde uit dat hij zijn tas van de passagiersstoel wilde pakken en daardoor niet naar de weg keek. Na de aanrijding reed hij door. "In shock", aldus de verdachte. Omdat de verdachte naar eigen zeggen bang was "voor de waarheid", durfde hij niet om te keren.

Mes was bedoeld om nagels schoon te maken

Een week later stak V. op 22 november vanuit zijn auto twee vrouwen neer. De man zei over het eerste voorval dat hij bezig was zijn nagels schoon te maken met een klein mes. Zijn arm stak op een gegeven moment uit het raam, maar het was volgens V. niet zijn bedoeling om zo een vrouw te verwonden.

Wat wel zijn bedoeling was, weet V. niet meer. Ook kon hij zich niet meer herinneren waarom hij met het mes in zijn hand zijn arm uit het raam stak. Volgens de verdachte ging het niet om een bewuste actie.

Dat het drie minuten later opnieuw gebeurde met een tweede slachtoffer dat aan het hardlopen was, kan V. ook niet uitleggen. "Ik herinner me alleen nog de lampjes om haar arm."

Verdachte tekende ander mes bij politie

Het mes dat gebruikt zou zijn, was volgens V. afkomstig van de kermis. Het mes heeft een handvat in de vorm van een pistool. Bij de politie tekende hij echter een totaal ander handvat. De man verklaarde dat dit kwam doordat hij net was opgepakt. "Ik tekende gewoon een mesje."

V. zei zich enorm schuldig te voelen, maar het weerhield hem er niet van om op 26 november weer een vrouw te belagen. "Het was de verkeerde persoon op het verkeerde moment", aldus de verdachte. "Ik was nog meer drugs gaan gebruiken."

Hij kon zich de details niet meer herinneren, maar wel dat hij de vrouw had geraakt met zijn arm. Naar zijn bedoelingen kan hij slechts gissen. "Ik dacht niet na."

V. werd opgewonden van dreigen met verkrachting

Op de eerste inleidende zitting verklaarde de man nog dat hij een kick kreeg van het steken van de vrouwen en dat hij er opgewonden van werd. Donderdag zei hij juist dat dit verhaal niet klopt.

Het is wel zijn verklaring voor het lastigvallen van de vriendinnen van zijn eigen vriendin. Hij belde de vrouwen meermaals op en vertelde ze te gaan verkrachten. Tijdens de gesprekken masturbeerde hij.

Later op donderdag komen enkele slachtoffers aan het woord en wordt de strafeis uitgesproken.