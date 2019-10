De politie gaat donderdag opnieuw verder met het onderzoek in de afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold waar maandagavond verscholen en inmiddels meerderjarige kinderen werden ontdekt. Volgens RTV Drenthe zou het gezin aangesloten zijn bij de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd.

Bronnen melden aan de regionale zender dat het gezin leefde van donaties van andere volgelingen. Leider en stichter van de Verenigingskerk was de Zuid-Koreaanse Sun Myung Moon, die in september 2012 overleed. Ook verdachte in de zaak Josef B. zou lid zijn geweest van de sekte.

De Verenigingskerk staat bekend om de als agressief beschreven bekeermethodes en massahuwelijken.

De politie zegt dat momenteel "alle ruimtes (van de boerderij, red.) digitaal worden vastgelegd om een volledig overzicht te krijgen. De afdeling forensische opsporing wordt hierbij ondersteund door collega's van de Landelijke Eenheid."

Meerdere politievoertuigen zijn op en rondom het erf van de boerderij te zien. Sinds maandagavond is de boerderij afgesloten voor onderzoek.

Ook zijn woensdag invallen gedaan in een speelgoedwinkel en een houthandel in Zwartsluis. De speelgoedwinkel, die tot 2008 op naam van de vader van het gezin uit Ruinerwold stond, is momenteel te koop.

In het kort Gezin maandagavond gevonden in boerderij nadat oudste zoon (25) alarm sloeg

Josef B. wordt verdacht van vrijheidsberoving en zit vast

Zes kinderen en vader hebben mogelijk negen jaar in boerderij gezeten

B. wordt donderdag voorgeleid

Broer Josef B.: 'Altijd uit op zijn eigen gewin'

De 58-jarige B., geboren in Oostenrijk, wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving van het Drentse gezin en zou daarnaast ook hun gezondheid hebben benadeeld. Hij is de huurder van de boerderij waarin het gezin werd aangetroffen.

Zijn broer Franz zegt in een interview met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung dat B. altijd uit was op zijn eigen gewin. "Hij vond zichzelf beter dan Jezus." De man zou al jarenlang weinig tot geen contact hebben met zijn familie en lid zijn geweest van een sekte.

Volgens meerdere media zouden de Drentse gezinsleden B. hebben leren kennen toen zij in Hasselt woonden en hij hun buurman was.

Gezin verbleef mogelijk negen jaar in boerderij

De politie denkt dat het gezin negen jaar in de boerderij heeft verbleven. De inmiddels meerderjarige kinderen hebben leeftijden van 18 tot 25 jaar. Ook hun vader is aangetroffen in een van de kleine, af te sluiten ruimtes. De moeder van het gezin zou al voor hun verhuizing naar Ruinerwold zijn overleden.

Eerder bleek al wel dat de oudste zoon (25) mogelijk meerdere accounts op sociale media heeft waarmee hij in de laatste weken actief was. Daar valt ook te lezen dat hij naar eigen zeggen voor B. werkte.