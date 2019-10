Woensdagavond zijn 23 aanhoudingen verricht bij het Koerdische protest in Rotterdam waarbij ook Nederlandse Turken aanwezig waren, bevestigt de politie donderdag. Onder meer een ploertendoder, een boksbeugel en een schroevendraaier zijn in beslag genomen. Drie agenten raakten gewond.

De demonstranten worden verdacht van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. De verdachten die een wapen bij zich hadden, zitten nog vast.

Woensdagavond ontstonden ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam. De Koerden protesteerden tegen de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Er waren echter ook tegendemonstranten aanwezig.

De gemeente had op het Kruisplein van tevoren twee vakken gemaakt: voor demonstranten en tegendemonstranten. Volgens Rijnmond arriveerden echter ook personen die niet in de toegewezen vakken gingen demonstreren. De sfeer werd daarna grimmig.

Agenten moesten tegen de demonstranten optreden. Ook de Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet. Zowel Koerdische als Turkse betogers werden gearresteerd.

Geweld verplaatst zich naar Stationsplein

Op meerdere plaatsen zochten demonstranten in de loop van de avond de confrontatie op. Zo moest de politie ook optreden op het Stationsplein en het Schouwburgplein. Op het plein voor het Centraal Station wist de politie een groep betogers te omsingelen.

Nadat de politie de laatste demonstranten terug had gebracht naar hun voertuigen, keerde rond 21.00 uur de rust terug in de stad. Agenten houden woensdagavond nog wel toezicht. Het protest was toegestaan van 19.00 tot 20.00 uur.

De verdachten zitten momenteel vast en het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden. Mogelijk zullen er nog meer arrestaties volgen, aldus de politie.