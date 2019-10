Zo'n duizend tot tweeduizend boeren hebben in de nacht van woensdag op donderdag de nacht in Den Haag doorgebracht, schat Farmers Defence Force (FDF), de organisator van het boerenprotest.

Door de boeren is vanaf 8.00 uur ter hoogte van de Hofvijver in Den Haag een ontbijt georganiseerd. Marc van der Oever van Farmers Defence Force schat in dat hier ook duizenden boeren en andere geïnteresseerden bij aanwezig zijn.

Het ontbijt is gratis voor 'alle Nederlandse burgers' en is georganiseerd om mensen de mogelijkheid te geven om met de boeren in gesprek te gaan.

Boeren serveren eten tijdens het 'boerenontbijt'. (Foto: Pro Shots)

Boeren wachten op de reactie van de politiek

Het is nog niet bekend of de actiegroep later op de dag nog een actie gaat organiseren, daarvoor wacht ze eerst de reactie van de politiek af. Op het moment is de organisatie in overleg met de politie over eventuele vervolgacties, zegt Van den Oever.

Woensdag voerden zo'n 20.000 tot 25.000 boeren actie tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zij kwamen met achtduizend tot tienduizend tractoren naar Den Haag. Dit leidde op meerdere plekken tot chaos. De demonstranten trokken tegen de afspraken in naar het Malieveld in Den Haag.

De actiedag begon woensdagochtend in De Bilt, nabij het kantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Later op de dag gingen de demonstranten gezamenlijk op trekkers naar de hofstad.