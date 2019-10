Het zuidoosten van Nederland krijgt donderdag veelal te maken met bewolking en regenbuien. In het westen van het land breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur is ongeveer 15 graden en er waait een matige zuidwestenwind.

De regenbuien trekken in de loop van de ochtend richting het noordoosten en het klaart op in het zuidwesten.

Overdag komt af en toe de zon door, maar op verschillende plaatsen kunnen buien vallen. De bewolking neemt toe in het zuidoosten en in de middag kan vooral in Zuid-Limburg een bui vallen.

In het westen van het land breekt de zon vaker door, maar is er alsnog kans op buien. In de avond neemt de bewolking toe en kan het in heel het land regenen.