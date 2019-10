Het boerenprotest in Den Haag is volgens de lokale politie zonder grote incidenten verlopen. Wel hebben agenten in de loop van de dag vier personen opgepakt.

Twee personen zouden vuurwerk hebben gegooid. Een ander is opgepakt voor belediging en de vierde persoon voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.

"Door faciliterend en doortastend optreden van de politie, ondersteund door materieel van defensie, is de dag tot dusver zonder grote incidenten verlopen", aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes in een verklaring. "Zo kon het een veilige dag blijven voor de mensen die in Den Haag wonen of werken, maar de overlast was groot."

Volgens organisator Farmers Defence Force (FDF) voerden in totaal 20.000 tot 25.000 boeren actie tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zij kwamen met achtduizend tot tienduizend trekkers naar Den Haag, wat op meerdere plekken tot chaos leidde. Zo trokken de demonstranten tegen de afspraken in naar het Malieveld.

De actiedag begon in De Bilt nabij het kantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Later op de dag gingen de demonstranten gezamenlijk op trekkers naar de hofstad.

'Protestdag fantastisch verlopen'

Jeroen van Maanen van FDF zei vlak na de afsluiting van het officiële programma dat de dag "fantastisch" was verlopen. "De aantallen en de sfeer had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Er waren meer mensen dan verwacht en voor zover ik weet, zijn er geen grote incidenten geweest."

Het plan is dat een aantal boeren blijft overnachten in Den Haag. Morgenochtend wordt voor deze actievoerders ter hoogte van de Hofvijver een ontbijt georganiseerd. Van Maanen denkt dat mogelijk een paar duizend boeren komen opdagen. De gemeente houdt er rekening mee dat woensdagochtend opnieuw veel agenten ingezet moeten worden.

Of de actiegroep hierna opnieuw een actie gaat organiseren, is nu nog niet bekend. Van Maanen benadrukt eerst de reactie van de politiek te zullen afwachten.