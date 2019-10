De 58-jarige huurder van de boerderij in Ruinerwold waar maandag meerdere teruggetrokken en inmiddels volwassen kinderen zijn aangetroffen, wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen, laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten. In verband met het onderzoek doorzocht de politie woensdagmiddag twee panden in Zwartsluis (Overijssel).

Het OM kan desgevraagd niet in detail treden over de rol van de man. In principe kan wederrechtelijke vrijheidsberoving betekenen dat iemand ontvoerd is of tegen zijn of haar zin gevangen wordt gehouden.

Het gezin, bestaande uit een vader en zes inmiddels meerderjarige kinderen, werd maandag ontdekt nadat het oudste kind aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop doorzochten agenten de boerderij en troffen in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader aan.

De 58-jarige man die nu vastzit, is de huurder van het pand. Hij werd opgepakt nadat hij had geprobeerd te voorkomen dat agenten de boerderij zouden doorzoeken. Volgens het AD gaat het om de klusjesman Josef B., die in Oostenrijk geboren is.

De man wordt donderdag voorgeleid, waarna zal worden besloten of hij langer blijft vastzitten, aldus het OM.

Doorzoeking in speelgoedwinkel in Zwartsluis

De politie verrichtte in het kader van het onderzoek woensdagmiddag doorzoekingen op twee locaties in Zwartsluis. Een van de doorzoekingen vond plaats in de voormalige speelgoedwinkel Natural Homes. In het andere pand zat volgens het Dagblad van het Noorden een houthandel.

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de speelgoedwinkel tot 2008 op naam stond van de vader van gezin in Ruinerwold. Het pand staat momenteel te koop.

De politie Drenthe wilde inhoudelijk niets over de doorzoekingen zeggen, behalve dat het ging om locaties aan de Stationsweg en de Kerkstraat. Een woordvoerder kon tegenover NU.nl ook niet bevestigen dat het onder meer om een speelgoedwinkel ging.

Verder liet de politie weten donderdag verder te gaan met het onderzoek in de woning in Ruinerwold. Rechercheurs zullen onder meer alle ruimtes in de boerderij digitaal vastleggen om een volledig overzicht te krijgen.

Gezin verbleef mogelijk negen jaar in boerderij

De agenten denken dat het gezin negen jaar in de boerderij verbleef. De kinderen in de leeftijden van 18 tot 25 jaar zijn elders opgevangen en zijn onderzocht door een arts.

Eerder bleek al wel dat de oudste zoon (25) mogelijk meerdere accounts op sociale media heeft waar hij in de laatste weken actief op was. Daar valt ook te lezen dat hij naar eigen zeggen voor B. werkte.