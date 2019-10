Een postbezorger van PostNL is ontslagen nadat hij bijna honderd postzakken met daarin twaalfduizend poststukken achterhield in zijn schuur in Breda. Bewoners van de Bredase wijk Brabantpark kregen maandenlang geen post.

De postzakken werden begin september aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van PostNL na berichtgeving van Omroep Brabant. De gedupeerde wijkbewoners krijgen woensdag een brief.

Al maandenlang dienden wijkbewoners klachten in over het niet ontvangen van post. PostNL ging met personeelsleden in gesprek om uit te zoeken wat er misging. "Maar er bleef geen post liggen op het sorteercentrum en de postbezorger zei dat alles in orde was", aldus de woordvoerder. "We konden er niet de vinger op leggen"

Door een tip van een oplettende collega kon de postbezorger worden ontmaskerd. Begin september werden de 99 postzakken aangetroffen.

Het is niet bekend waarom de postbezorger de brieven heeft achtergehouden. PostNL vermoedt dat problemen in de privésfeer van de bezorger ermee te maken hebben. Omdat de bezorger berouw toonde, doet PostNL geen aangifte.

"Het is ontzettend vervelend voor de bewoners. Ook is het niet mooi voor onze andere postbezorgers die wel hun best doen", zegt de woordvoerder.

Afgelopen weken is de verloren post gesorteerd. Vanaf woensdag begint PostNL de poststukken alsnog te bezorgen.