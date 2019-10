Biko M. heeft in hoger beroep een lagere celstraf gekregen voor het op 13 mei 2016 doodsteken van de Schiedamse krantenbezorger Anita van Dijk. Het gerechtshof in Den Haag stelt woensdag dat de man vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld en legt daarom acht jaar cel en tbs met dwangverpleging op.

Dit is twee jaar lager dan dat de man in de eerste aanleg opgelegd kreeg. Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep opnieuw tien jaar cel en tbs geëist.

Het hof schetst woensdag dat M. eerder niet mee wilde werken aan onderzoek naar zijn psyche. In het hoger beroep heeft hij dat wel gedaan en daarom konden deskundigen van het Pieter Baan Centrum stellen dat hij vermoedelijk een psychose had toen hij de vrouw aanviel. Daarom kunnen de feiten hem minder toegerekend worden.

De man is ook veroordeeld voor een poging afpersing. Hij probeerde een man te overvallen voordat hij de krantenbezorger aanviel. Dit slachtoffer zei dat M. hem vastpakte en pas weer losliet toen hij zei dat hij niets bij zich had. Enkele momenten later hoorde de man een fiets vallen en een vrouw gillen, waarop hij de politie belde.

Van Dijk werd zwaargewond aangetroffen op straat. Een week later is ze in het ziekenhuis overleden.

Het DNA van M. is gevonden op de jas van Van Dijk en onder haar nagels. Ook werd DNA van de vrouw aangetroffen op de trui van M. De man heeft de feiten altijd ontkend.