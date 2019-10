Boeren die tijdens grote demonstraties, zoals het boerenprotest op woensdag, met trekkers op de snelweg rijden krijgen in principe alleen een boete als zij aanwijzingen van de politie niet opvolgen. Dat legt een woordvoerder van de korpsleiding desgevraagd uit aan NU.nl.

Zolang de boeren de aanwijzingen opvolgen, worden ze in dit soort bijzondere situaties niet gestraft voor relatief kleine overtredingen als op de snelweg rijden met een trekker.

Normaal is dit wel een overtreding waarvoor de politie iemand kan aanhouden en beboeten. Eerder greep de politie ook niet in bij het vorige grote protest van de boeren.

"Het gaat om uitzonderlijke situaties", legt de woordvoerder uit. "In deze specifieke situatie hebben de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de wegen de absolute prioriteit. Eén boer kan zonder al teveel problemen van de snelweg worden gehaald. Het komt de veiligheid en de doorstroming niet ten goede om alle honderden boeren te gaan aanhouden of bekeuren."

'Er vindt zeker aanhouding plaats bij ongehoorzaamheid'

Het moet dan gaan om relatief kleine overtredingen. Als de politie de boeren in dit specifieke geval aanwijzingen geeft, zoals het volgen van een bepaalde route of het handhaven van een bepaalde snelheid, om de situatie minder onveilig te maken, moeten deze wel worden opgevolgd.

"Als dit niet gebeurt, vindt er nog steeds een aanhouding plaats", beklemtoont de zegsman van de korpsleiding. "Dit gebeurde maandag bijvoorbeeld toen boeren tegen de nadrukkelijke aanwijzingen in door de berm gingen rijden.

Ook bij provinciehuis Groningen koos politie voor veiligheid

De politie Groningen liep maandag tegen eenzelfde afweging aan toen het provinciehuis werd belaagd door boze boeren. Ook toen besloot de driehoek van burgemeester, politie en justitie dat het handhaven van de veiligheid bij het provinciehuis de eerste prioriteit kreeg.

Pas naderhand ging de politie op zoek naar een aantal mensen die de afspraken hadden overtreden die vooraf door de organisatie met de politie waren gemaakt. Drie boeren werden aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

Politie nog op zoek naar roekeloze boer op Vismarkt

Een van de mannen reed op een politiepaard in, een andere sloopte met zijn trekker de deur van het provinciehuis. Een derde man was bijrijder van een trekker die op de Vismarkt een aantal hekken omverduwde en hiermee de veiligheid van een aantal passerende fietsers in gevaar bracht.

De politie zoekt momenteel nog één verdachte, namelijk de persoon die de trekker op de Vismarkt bestuurde. Het onderzoek loopt nog. Een woordvoerder kan niet zeggen of er nog meer aanhoudingen worden verwacht.