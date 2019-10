Rijkswaterstaat roept automobilisten om Den Haag woensdag te mijden in veband met de massale boerenprotesten. Het centrum van de hofstad is grotendeels afgesloten. Volgens de ANWB is het laatste deel van de A12 naar Den Haag in een "parkeerplaats voor trekkers" veranderd.

Rijkswaterstaat heeft de A12 richting Den Haag vanaf afslag Nootdorp rond 11.30 uur afgesloten op gezag van de politie. Het dreigde toen druk te worden met boeren en trekkers in de hofstad tijdens het boerenprotest.

Automobilisten krijgen het nadrukkelijke advies Den Haag woensdagmiddag te mijden. Wie op de A12 richting Den Haag rijdt, kan vanaf Gouda de A20 naar Rotterdam nemen. Op deze weg moet verkeer ook rekening houden met flinke vertragingen.

De toegangswegen naar Den Haag zitten woensdag rond 12.30 uur volledig dicht geslibt. Veel toegangswegen naar de hofstad, zoals de A4 en A44, staan vol met trekkers.

Bij het Koekamp bij het Malieveld hebben zich al honderden trekkers en boeren verzameld. Het was de boeren verboden om het Malieveld zelf op te gaan omdat hier een enorme tent van Cirque du Soleil staat, maar zeker zestig boeren zijn er toch in geslaagd het Malieveld op te rijden.

Politie gedoogt vooralsnog boeren op het Malieveld

De politie gedoogt de boeren vooralsnog op het Malieveld. Ook over het strand naderen honderden boeren Den Haag. In de ochtenduren legden de boeren al het verkeer rond Utrecht plat met hun trekkers.

Zij uiten met de acties hun onvrede over de stikstofproblemen en het feit dat de agrarische sector een groot deel van de oplossing zou moeten bieden. De boeren vinden dat Den Haag de problemen erg gemakkelijk op de agrariërs afwendt. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waarom de luchtvaartsector niet moet inkrimpen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden.

De Tweede Kamer praat woensdag en donderdag over dit onderwerp.