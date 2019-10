De berekeningen van het RIVM over de stikstofuitstoot zijn correct en nauwkeurig. Dat meldde directeur Hans Brug woensdagochtend aan de duizenden boeren die bij het kantoor van het wetenschappelijke instituut demonstreren.

De boeren zijn boos over de metingen van de rijksdienst over de stikstofuitstoot in Nederland. Boeren stellen dat de berekeningen strenger zouden zijn dan in de rest van Europa, zodat de Nederlandse boeren meer problemen van de gegevens zouden ondervinden dan andere Europese boeren.

Maar dit is geenszins het geval, beklemtoonde Brug op het podium voor de boeren. "We maken zo zorgvuldig en robuust mogelijk gebruik van de gegevens", aldus de directeur. "Ook volgens internationale standaarden zijn de stikstofberekeningen die wij doen van hoge kwaliteit. Dat zeggen deskundigen uit het buitenland ook over ons."

De metingen van het RIVM worden jaarlijks door buitenlandse experts gecontroleerd, juist om die kwaliteit te waarborgen.

Boeren voeren hele dag actie op diverse plekken

De boeren voeren woensdag actie in Bilthoven en Den Haag vanwege de stikstofproblemen. Uit de berekeningen blijkt dat de boeren voor een deel verantwoordelijk zijn voor deze stikstofuitstoot.

Maar zij vinden dat zij te veel moeten bijdragen aan het oplossen van de problemen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waarom de luchtvaart amper wordt belast of moet inkrimpen.

Protest liep uit de hand

De Tweede Kamer bespreekt het onderwerp woensdag en donderdag. In Groningen liepen maandag boerenprotesten uit de hand.

Een trekker duwde hekken omver die bijna fietsers raakten, de deur van het provinciehuis werd vernield en een boer reed in op een politiepaard. Deze mensen zijn allemaal aangehouden.