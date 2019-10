"We hebben nog veel vragen over wat er precies aan de hand is", zeggen zowel de politie als burgemeester Roger de Groot op de dag dat bekend wordt dat een gezin met zes kinderen negen jaar lang afgezonderd heeft geleefd op een boerderij in Ruinerwold. Wat weten we al wél over wat er heeft plaatsgevonden?

Een jongeman, het oudste kind (25), heeft maandagavond alarm geslagen.

De kroeghouder van een lokaal café genaamd De Kastelein heeft aan meerdere media geschetst dat de verward overkomende man die avond zei dat hij negen jaar onttrokken van de buitenwereld heeft doorgebracht op de boerderij, en dat hij zich zorgen maakte over zijn broertjes en zusjes.

Hierop is de politie ingeschakeld. Uitgerukte agenten hebben in de boerderij zes mensen gevonden, een vader en vijf van zijn meerderjarige kinderen, in een "af te sluiten kleine ruimte". "Het is onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven. Deze mensen verblijven mogelijk sinds 2010 op het terrein."

De politie houdt een 58-jarige man uit Ruinerwold aan omdat hij niet meewerkt met de doorzoeking van het pand. Hij is niet de vader van de kinderen, maar de huurder van de boerderij. Volgens het AD gaat het om klusjesman Josef B., geboren in Oostenrijk. De politie wil vooralsnog alleen kwijt dat de man vastzit en wordt verhoord.

Het café waar de jongeman maandagavond aanklopte. (Foto: Pro Shots).

Kinderen wel of niet ingeschreven?

Burgemeester De Groot stelt dinsdag tijdens een persconferentie dat meerdere kinderen van het gezin staan ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP). Dit roept de vraag op waarom leerplichtambtenaren dan niet hebben ingrepen.

Diezelfde avond wordt door de politie weer ontkend dat de kinderen bekend waren bij de gemeente. Wel wordt gezegd dat ze zijn opgevangen en zijn onderzocht door een arts. Medische details worden verder niet verstrekt.

Accounts op sociale media

Het verhaal wordt nog verwarrender nu meerdere media melden dat het erop lijkt dat de oudste zoon mogelijk accounts op sociale media heeft gehad en daarop heeft vermeld dat hij werkzaam was voor de opgepakte B. Zo is er een LinkedIn-account, een Facebook-account en een Instagram-account te vinden, compleet met foto's van de natuur en Ruinerwold.

Op het Facebook-account is te lezen dat de moeder van de kinderen in 2004 is overleden en dat het gezin in 2010 naar Ruinerwold is verhuisd. Na een tijd radiostilte zijn de accounts sinds enkele weken en soms maanden weer actief. De politie kan desgevraagd niet bevestigen dat het inderdaad om de accounts van een van de meerderjarige kinderen gaat.

Hoe nu verder?

De rechercheurs onderzoeken onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de boerderij. Wat de 58-jarige opgepakte huurder betreft, zal moeten worden besloten of hij langer vast blijft zitten of dat hij verder onderzoek in vrijheid mag afwachten.

RTV Drenthe, die als eerste het verhaal van het gezin naar buiten bracht, stelde dinsdag op basis van bronnen dat het gezin wachtte op het einde der tijden. Mocht het zo zijn dat de inmiddels meerderjarige kinderen negen jaar binnen zijn gehouden en geen onderwijs hebben gekregen, kan er sprake zijn van verwaarlozing.