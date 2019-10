De 58-jarige man die dinsdag is aangehouden in verband met het gezin dat negen jaar lang op een afgesloten terrein in Ruinerwold leefde, zit nog vast. In het belang van het onderzoek doet de politie Drenthe voorlopig geen mededelingen meer over de zaak.

"We nemen uitgebreid de tijd om alle feiten boven tafel te krijgen", meldt een zegsvrouw aan NU.nl. "Het is niet in het belang van het gezin of het onderzoek om nu met nieuwe mededelingen naar buiten te komen."

Het gezin, bestaande uit een vader en vijf inmiddels volwassen kinderen, werd maandag door de politie aangetroffen in een kleine afsluitbare ruimte op de boerderij. De politie denkt dat ze mogelijk al sinds 2010 op het terrein verbleven.

Het is onduidelijk of het in Ruinerwold aangetroffen gezin staat ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP). Volgens burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden waar Ruinerwold onder valt, zou een aantal personen wel bekend zijn geweest bij de gemeente. De politie heeft dit echter nog niet bevestigd.

Het is onduidelijk hoe gezin 'onder de radar' kon blijven

De kinderen zijn 18 tot 25 jaar oud. Als een aantal van hen inderdaad bij de BRP stond ingeschreven, bleven zij ondanks hun leerplicht jarenlang onder de radar. Hoe het mogelijk is dat leerplichtambtenaren in dat geval niet aan de bel trokken, is niet bekend.

Agenten ontdekten het gezin nadat een jongeman zich bij de politie meldde omdat hij zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van zijn familie. Wie deze persoon was, kan de woordvoerder niet zeggen. Volgens RTV Drenthe had het oudste kind van het gezin in een café in het dorp alarm geslagen.

Huurder van pand is aangehouden; zijn rol is niet duidelijk

Een 58-jarige huurder van het pand is door de politie aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verder verhoord. Op dit moment is niet duidelijk wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie met het gezin is. Duidelijk is wel dat hij niet de vader is. De politie wil niet vertellen waar, wanneer en waarom de huurder is opgepakt.

Op dit moment worden geen uitspraken gedaan over zijn identiteit. Volgens het AD gaat het om Josef B., een klusjesman die de boerderij aan het verbouwen was. Hij zou weinig contact hebben met mensen uit de buurt.

'Zaak heeft veel opschudding in het dorp veroorzaakt'

Het is niet duidelijk of het gezin vrijwillig op de boerderij verbleef. Alle familieleden zijn door een arts onderzocht en ondergebracht op een veilige plek. Volgens de burgemeester hebben ze "veel behoefte aan rust".

De gemeente heeft dinsdagavond een eerste bijeenkomst georganiseerd waar buurtbewoners bijgepraat zijn. "De zaak heeft zeker in de buurt tot flink wat opschudding en vragen geleid", stelt een woordvoerder. Het is nog niet duidelijk of er nog meer bijeenkomsten komen.