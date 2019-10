De boerenprotesten met tractoren leiden woensdag tot veel problemen op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de stad Utrecht lopen veel wegen vast. Rijkswaterstaat roept boeren op niet de wegen te blokkeren en met de tractoren rechts te blijven rijden. Normaal verkeer krijgt het advies de reis uit te stellen.

De drukte komt door de nieuwe boerenprotesten, waarbij vele boeren met hun trekkers naar De Bilt in Utrecht rijden. In totaal stond er rond 7.45 uur al meer dan 450 kilometer file, meldt de ANWB. Daarna stagneerden de files.

De problemen doen zich vooral voor op wegen rond Utrecht. Op de A1, de A2 en de A27 moet het verkeer al rekening houden met zeker een uur extra reistijd.

Ook op de A12 richting Den Haag, waar de boeren later op de dag gaan protesteren, is het inmiddels flink drukker, meldt de ANWB.

Op de A7 kwam een motoragent van de politie Noord-Holland ten val gekomen. Een tractor raakte de motorrijder. De agent is voor behandeling naar ziekenhuis, de politie verricht onderzoek. Maar vooralsnog lijkt er geen opzet in het spel, laat de eenheid weten.

Rijkswaterstaat: Stel de reis uit als mogelijk

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers dinsdagavond al om de snelwegen rondom Utrecht zoveel mogelijk te mijden. Tot het einde van de ochtend kan men al flinke vertraging ondervinden.

De boeren op trekkers krijgen van Rijkswaterstaat het advies om zoveel mogelijk rechts te rijden, zodat het verkeer zo goed mogelijk kan doorlopen. Weggebruikers krijgen het verzoek om op hun snelheden te letten zodra ze een colonne trekkers naderen.

Boeren gaan later door naar Den Haag

Aan het einde van de ochtend gaan de boeren van De Bilt naar Den Haag en verzamelen ze zich daar op de Koekamp. Daardoor kan ook veel drukte ontstaan tussen Utrecht en Den Haag.

Hoe het verkeer rondom de avondspits gaat lopen, kan de woordvoerder van Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De focus ligt momenteel op de ochtend.

De politie Den Haag meldt rond 7.00 uur op Twitter dat er vijftien boeren staande zijn gehouden op de Utrechtsebaan. Zij dreigden naar het Binnenhof te rijden, terwijl dit niet is toegestaan. Agenten zijn in gesprek met de boeren.

Boeren boos over onderzoek door RIVM

De demonstratie begint nabij het RIVM, omdat de boeren boos zijn over een onderzoek van het instituut. In een rapport staat dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de schadelijke neerslag van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden.

De boeren wilden eerst demonstreren bij het Binnenhof in Den Haag, maar kregen hier geen toestemming voor. Uit voorzorg wordt de omgeving daar toch afgesloten en staan er blokkades in het stadscentrum. In overleg met de gemeente Den Haag plaatst Defensie zware vrachtwagens in de stad om demonstraties buiten de afgesproken locatie te voorkomen.

Organisator van de demonstratie Farmers Defence Force (FDF) verwacht een opkomst van twee- tot drieduizend boeren in Den Haag. Een deel komt op trekkers, maar er komen ook betogers met bussen, auto’s en het openbaar vervoer.