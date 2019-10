Het is onduidelijk of het in Ruinerwold aangetroffen gezin staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden meldde dinsdagmiddag dat meerdere personen wel stonden ingeschreven, maar volgens de politie is dat niet het geval.

In het kort Vader en vijf kinderen gevonden in afgelegen boerderij Ruinerwold

Mogelijk sloeg een zesde kind alarm

Provisorisch ingerichte ruimtes aangetroffen in het pand

Gezin verbleef mogelijk al sinds 2010 op het terrein

Huurder van pand opgepakt, zijn rol is nog niet duidelijk

Eén vader en zijn vijf inmiddels volwassen kinderen werden maandag door de politie aangetroffen in een kleine afsluitbare ruimte op de boerderij. De politie denkt dat ze mogelijk al sinds 2010 op het terrein verblijven.

"Zoals het nu lijkt, staan zij niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie", zegt de politie dinsdagavond. Een woordvoerder kan niet vertellen waar De Groot zijn informatie vandaan heeft gehaald, maar benadrukt dat deze niet van de politie afkomstig is. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.

De kinderen zijn naar eigen zeggen 18 tot 25 jaar. Als een aantal van hen inderdaad bij de gemeentelijke basisadministratie stond ingeschreven, bleven zij ondanks hun leerplicht jarenlang onder de radar. Hoe het mogelijk is dat leerplichtambtenaren in dat geval niet aan de bel trokken, is niet bekend.

Mogelijk sloeg de oudste zoon alarm

Agenten ontdekten het gezin nadat een jongeman zich bij de politie meldde omdat hij zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van zijn familie. Wie deze persoon was, kan de woordvoerder niet zeggen.

Volgens RTV Drenthe had het oudste kind van het gezin zondag in een café in het dorp alarm geslagen. Als dit klopt, komt het aantal gezinsleden op zeven te staan. Tegen de caféhouder zou hij hebben verteld negen jaar niet buiten te zijn geweest. De man zag er volgens de lokale omroep onverzorgd uit.

De moeder van de kinderen is volgens de gemeente overleden voordat het gezin naar de Drentse woning verhuisde.

Huurder van pand aangehouden

Een 58-jarige huurder van het pand is door de politie aangehouden. Hij zit zit nog vast en wordt verder verhoord. Op dit moment is niet duidelijk wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie met het gezin is. Duidelijk is wel dat hij niet de vader was.

De politie wil niet vertellen waar, wanneer en waarom de huurder is opgepakt. Op dit moment worden geen uitspraken gedaan over zijn identiteit. Volgens het AD gaat het om Josef B., een klusjesman die de boerderij aan het verbouwen was. Hij zou weinig contact hebben met mensen uit de buurt.

Het is niet duidelijk of het gezin vrijwillig op de boerderij verbleef. Alle familieleden zijn door een arts onderzocht en ondergebracht op een veilige plek. Volgens de burgemeester hebben ze "veel behoefte aan rust".

Het onderzoek naar het gezin en de aangehouden man is nog in volle gang, benadrukt de politiewoordvoerder. Zo wordt bijvoorbeeld ook nog gecontroleerd of het gevonden zestal inderdaad een gezin vormt.