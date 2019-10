Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om deze ochtend de snelwegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden. Later op de dag wordt ook vertraging op de wegen richting Den Haag verwacht. Bij het eerste landelijke boerenprotest in Den Haag ontstonden in heel het land lange files. Met 1.136 kilometer file was het volgens de ANWB zelfs de drukste ochtendspits ooit.