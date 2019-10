Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force (FDF) vindt dat de dag "fantastisch" is verlopen. "De aantallen en de sfeer had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht". Hoeveel boeren precies zijn komen opdagen in Den Haag, weet hij niet. Maar de schatting van de organisatie ligt op 20.000 tot 25.000 demonstranten. Zij kwamen met achtduizend tot tienduizend trekkers.



De protestdag begon vandaag bij het kantoor van het RIVM nabij De Bilt, waar de eerste trekker al rond 6.00 uur arriveerde. Duizenden boeren reden rond het middaguur gezamenlijk richting Den Haag.



Het plan is dat een aantal boeren blijft overnachten in Den Haag. Morgenochtend wordt voor deze actievoerders ter hoogte van de Hofvijver een ontbijt georganiseerd. Van Maanen denkt dat mogelijk een paar duizend boeren komen opdagen. Of de actiegroep hierna opnieuw een actie gaat organiseren, is nu nog niet bekend. Van Maanen benadrukt eerst de reactie van de overheid te zullen afwachten.