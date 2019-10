Meerdere (inmiddels volwassen) kinderen die maandag zijn gevonden in een afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold staan ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hoe het kan dat leerplichtambtenaren niet aan de bel trokken, is niet bekend. Dat heeft burgemeester Roger de Groot (gemeente De Wolden) dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Volgens De Groot werden in de woning zeven meerderjarige personen aangetroffen. Het gaat om een vader en vijf kinderen in leeftijden van 18 tot 25 jaar.

Ook is een 58-jarige man aangehouden, maar dat is niet de vader van het gezin. Het gaat om de huurder van het pand.

Het gezin is volgens de burgemeester negen jaar geleden in de boerderij komen wonen. De moeder van de kinderen zou hiervoor al overleden zijn.

'Verward ogende zoon sloeg alarm'

De politie trof het gezin aan nadat "een persoon" melding had gemaakt bij de politie over een zorgelijke situatie in de woning aan de Buitenhuizerweg. RTV Drenthe meldt dat het oudste kind van het gezin in een café in Ruinerwold alarm sloeg. Volgens de cafébaas zag hij er verward uit, had hij lang haar en een "vies" baardje en droeg hij oude kleding.

De politie doet nog verder onderzoek naar de woning en houdt volgens De Groot "rekening met alle scenario’s".

Op de persconferentie waarop De Groot sprak werd gesuggereerd dat drie jaar geleden een wijkagent op het terrein van het gezin is geweest. Vragen daarover kon de burgemeester niet beantwoorden. Volgens hem wordt dat nog onderzocht.

Het gezin is opgevangen en verblijft op een veilige plek. "Er is gepaste zorg en aandacht voor hen", aldus De Groot. "De groep heeft ook veel behoefte aan rust en dat respecteren we graag."