Een veertienjarige jongen is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident in Rotterdam. Kort hierna heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Alle verdachten vluchtten direct na het steekincident, dat rond 15.00 uur op de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid plaatsvond.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of hij een bekende van de verdachten is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Volgens Rijnmond gebeurde het incident op de stoep bij het Montfort College, maar dat kan een woordvoerder van de politie niet bevestigen. Zowel de middelbare school als de organisatie waar de onderwijsonderstelling onder valt, was niet bereikbaar voor commentaar.

Agenten zijn in gesprek met getuigen en de opgepakte verdachten. Ook worden er camerabeelden bekeken.