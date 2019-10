Het aantal Nederlanders dat zich heeft laten registreren als stamceldonor is in de afgelopen vijf jaar verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonatie. In totaal staan er nu 300.000 mensen geregistreerd in de Nederlandse stamceldonorbank.

De stijging is volgens Matchis met name te danken aan wervingscampagnes op sociale media. Ook werd afgelopen september de Stamcelwijzer gelanceerd.

Het aantal daadwerkelijke stamceldonaties is van vijftig naar ruim honderdvijftig gegroeid. Een woordvoerder van Matchis benadrukt dat het een mijlpaal is. "Het is erg complex om een geschikte match te vinden."

Matchis regelt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben.

Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door een stamceltransplantatie. Er overlijden echter nog steeds mensen omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden.

Het streven van de stichting is om over enkele jaren minimaal 600.000 stamceldonoren in het bestand te hebben.