Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de medewerkers gevraagd om woensdag waar mogelijk thuis te werken. Naar verwachting zullen dan talloze boeren in de buurt protesteren vanwege stikstofmaatregelen.

Het besluit is onder meer genomen vanwege de veiligheid. "We willen dat het werk gewoon doorgaat", aldus de woordvoerder tegen NU.nl.

"Er zijn hier wel wat mensen, omdat sommige werkzaamheden alleen vanuit deze locatie uitgevoerd kunnen worden, maar waar mogelijk wordt thuisgewerkt."

De boeren zijn boos op het RIVM omdat cijfers van het instituut laten zien dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de schadelijke neerslag van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden. De boeren zijn het niet eens met de gebruikte meetmethode.

Het RIVM benadrukt tegenover NU.nl dat zij openstaan voor een gesprek. "We zijn altijd open over ons beleid." De boeren zullen overigens niet bij het RIVM in Bilthoven, maar bij een nabijgelegen sportvereniging protesteren.

Boeren trekken na protest RIVM richting Den Haag

Woensdag rond het middaguur zullen vele boeren, na hun protest nabij het RIVM, richting het Binnenhof gaan. Dit gebeurt zowel met trekkers als met auto's, bussen en het openbaar vervoer.

De ANWB verwacht extra drukte op de wegen en zegt dat weggebruikers de verkeersinformatie goed in de gaten moeten houden.

Aanhoudingen na protesten in Groningen

De boeren hebben in de afgelopen periode al meerdere demonstraties gehouden over het stikstofbeleid. In Groningen liep een demonstratie bij het provinciehuis maandag uit de hand.

Zo zijn er opstootjes met de politie geweest en werd de deur van het provinciehuis platgereden door boeren op een trekker. De politie heeft drie mensen aangehouden. De actiegroepen achter de protesten hebben afstand genomen van de opstootjes.