Talloze boeren zullen woensdag in Den Haag weer protesteren tegen de stikstofmaatregelen. De demonstraties zullen in zowel de gemeente De Bilt, nabij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), als in Den Haag plaatsvinden. Wat kun je verwachten?

Allereerst moeten automobilisten in de ochtenduren rekening houden met drukte op de weg.

Rijkswaterstaat adviseert wegen rond Utrecht in de ochtenduren zo veel mogelijk te mijden, omdat trekkers dan richting De Bilt zullen gaan. Ook werkzaamheden aan de Galecopperbrug, onderdeel van de A12, gaan naar verwachting voor extra reistijd zorgen. De demonstratie begint om 9.00 uur, maar de eerste boeren zijn al dinsdagavond 21.00 uur vertrokken.

Ook in De Bilt zelf zullen mensen hinder ervaren van de protesten. Zo wordt de weg Biltse Rading afgesloten voor verkeer omdat hier de tractoren opgesteld zullen worden. De gemeente houdt rekening met meer dan vijftienhonderd trekkers.

Protest begint nabij RIVM

De boeren beginnen hun protestdag in deze gemeente nabij het RIVM, omdat ze boos zijn over een door het instituut uitgevoerd onderzoek. Hieruit bleek dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de schadelijke neerslag van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden. De boeren plaatsen echter vraagtekens bij de gebruikte meetmethode.

Het RIVM heeft zijn medewerkers vanwege onder meer de veiligheid gevraagd om woensdag indien mogelijk thuis te werken. Het is nog niet bekend of de directeur in gesprek kan gaan met de demonstrerende boeren.

Ook richting Den Haag hinder

Later op de dag, zo rond het middaguur, zullen de boeren richting Den Haag gaan. Rijkswaterstaat meldt dat weggebruikers daarom vanaf het einde van de ochtend rekening moeten houden met vertraging op de wegen richting de hofstad.

Ook wordt gesteld dat automobilisten alert moeten zijn op hun rijgedrag, gezien het grote verschil in snelheid tussen hen en de tractoren. ANWB adviseert weggebruikers daarnaast de actuele berichtgeving goed in de gaten te houden.

Duizenden boeren in de hofstad

Farmers Defence Force (FDF) houdt rekening met zeker twee- tot drieduizend boeren in Den Haag. De trekkers zullen nabij de Koekamp worden opgesteld, waar ook verschillende kraampjes te vinden zijn. Ook komen veel boeren met bussen, auto's of het openbaar vervoer.

Eerder was het de bedoeling om op het Binnenhof te gaan demonstreren. Dit heeft de gemeente Den Haag echter verboden. Er zijn zware vrachtwagens neergezet om te voorkomen dat er alsnog boeren buiten de afgesproken locatie demonstreren. Dit is geregeld met Defensie "omdat de politie niet over dergelijk materieel beschikt".

Protest in Groningen liep uit de hand

Het protest van woensdag is de tweede grote demonstratie in een korte periode. De afgelopen week waren er ook demonstraties bij verschillende provinciehuizen.

Zo ook in Groningen, waar het protest uit de hand liep. De sfeer werd grimmiger nadat een aantal demonstranten met eieren gooiden. Er waren verschillende opstootjes met de politie en ook werd de deur van het provinciehuis omgereden door een trekker. Meerdere mensen zijn opgepakt.