Een vader met in totaal zes kinderen heeft jarenlang in provisorische ruimtes van een afgelegen boerderij in Drenthe gewacht op het 'einde der tijden', meldt RTV Drenthe dinsdag. Het gaat om een gezin uit de plaats Ruinerwold.

De politie bevestigt dat iemand zich maandag heeft gemeld die zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van personen in een woning aan de Buitenhuizerweg.

Volgens de regionale zender gaat het om het oudste kind, een volwassen man. Hij zou in een café alarm hebben geslagen.

De caféhouder zegt voor de camera van RTV Drenthe dat de man verward overkwam en dat hij zei dat hij al negen jaar niet buiten was geweest. "Later vertelde hij ook dat hij nog broertjes en zusjes had, die in de boerderij woonden", aldus de eigenaar van het café, die na het horen van het verhaal de politie heeft ingeschakeld.

De politie laat dinsdag weten dat er zes meerderjarigen zijn aangetroffen bij de boerderij. "Daar is alle zorg en aandacht voor. Alle scenario’s staan nog open."

Man (58) opgepakt door politie

Volgens RTV Drenthe hebben agenten bij doorzoeking van de boerderij een trap achter een kast in de woonkamer gevonden, die leidde naar de kelder waar het gezin woonde. Het is niet bekend waar de moeder van de kinderen is.

Volgens de politie werkte een 58-jarige man niet mee aan het onderzoek van de agenten, waarop hij is opgepakt. Het is niet bekend of het gaat om de vader.

Verbetering 15 oktober: eerder werd gemeld dat het gezin in een kelder van de boerderij verbleef. Dit is onjuist, zo maakte de politie 's avonds bekend: het betreft geen kelder, maar wel"provisorische ruimtes" in het huis.