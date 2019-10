Een vader met in totaal zes kinderen heeft jarenlang in een kelder van een afgelegen boerderij in Drenthe gewacht op het 'einde der tijden', meldt RTV Drenthe dinsdag. Het gaat om een gezin uit de plaats Ruinerwold.

De politie bevestigt dat iemand zich maandag heeft gemeld die zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van personen in een woning aan de Buitenhuizerweg.

"We hebben zes meerderjarigen aangetroffen, daar is zorg en aandacht voor. Alle scenario’s staan nog open", aldus de politie.

Volgens de regionale zender hebben agenten bij doorzoeking van de boerderij een trap achter een kast in de woonkamer gevonden, die leidde naar de kelder waar het gezin woonde.

Hier zijn volgens RTV Drenthe de kinderen en de vader aangetroffen. Het is niet bekend waar de moeder van de kinderen is.

Volgens de politie werkte een 58-jarige man niet mee aan het onderzoek van de agenten, waarop hij is opgepakt. Het is niet bevestigd of het om de vader van de kinderen gaat. "Zijn rol moet nog worden onderzocht."