Sekswerkers moeten binnenkort een vergunning hebben om hun beroep uit te oefenen. Daarnaast is een klant die gebruikmaakt van illegale prostitutie strafbaar en komt er een zogenoemd 'pooierverbod'.

Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dat dinsdag door de Tweede Kamer ter beoordeling is aangenomen.

Met het wetsvoorstel wordt het voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven verplicht om een vergunning te hebben. Prostituees moeten daarnaast ouder zijn dan 21 jaar. Om een vergunning te krijgen moeten ze bovendien op gesprek "om vast te stellen of zij voldoende zelfredzaam zijn om het beroep veilig te kunnen uitoefenen". Een vergunning wordt bijvoorbeeld geweigerd als het vermoeden bestaat dat er sprake is van gedwongen prostitutie.

De vergunningen zijn persoonsgebonden, in het hele land geldig en worden opgenomen in een landelijk register.

Ook strafbaar om betrokken te zijn bij prostitutie zonder geldige vergunning

In het nieuwe wetsvoorstel staat ook dat het strafbaar is om gebruik te maken van prostitutie waarbij geen geldige vergunning is. Exploitanten, klanten en faciliteerders kunnen via een controlesysteem nagaan of een sekswerker beschikt over een vergunning.

Ook komt er een 'pooierverbod' waardoor het strafbaar is om winst te maken bij illegale prostitutie. Zo is het strafbaar om betrokken te zijn bij illegale prostitutie door sekswerkers zonder vergunning te vervoeren, hun bodyguard te zijn of een kamer te verhuren aan illegale sekswerkers.

Het kabinet wil met het wetsvoorstel een scherpere scheiding maken tussen prostitutie met en prostitutie zonder vergunning. Hiervoor was er te weinig zicht op niet-vergunde bedrijven, de escortbranche en zelfstandig werkende prostituees, aldus het kabinet.

Door de vergunningen in te voeren, wil het kabinet de maatschappelijke positie van prostituees en andere sekswerkers verbeteren.