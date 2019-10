De Haagse wethouder Richard de Mos, die wordt verdacht van corruptie en daarom zijn functie heeft neergelegd, stelt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij zegt dat hij als wethouder nooit wederdiensten heeft verricht of heeft toegezegd aan financiers van zijn partij.

De Mos was maandagavond te gast in het programma Pauw. Het was de eerste maal dat de voorman van de grootste partij van Den Haag reageerde op de aantijgingen.

De Haagse gemeenteraad zegde vorige week het vertrouwen op in De Mos en zijn collega Rachid Guernaoui. De twee wethouders traden direct nadat de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie het onderzoek bekendmaakten terug.

Zij deden dit op verzoek van de inmiddels zelf ook afgetreden Haagse burgemeester Pauline Krikke. Zij legde haar functie neer na een vernietigend rapport over de vonkenregen na de nieuwjaarsvuren op Scheveningen.

'Er is geen partij transparanter dan wij'

De Mos erkent als partijleider geld van sponsoren te hebben aangenomen om de campagne van zijn partij te financieren. "Lokale partijen krijgen geen landelijke subsidies, zoals dat bij landelijke partijen wel het geval is", beklemtoonde De Mos bij Pauw. "Er is geen partij transparanter over zijn inkomsten dan wij. De namen van onze subsidiënten staan stuk voor stuk op onze campagnebus."

Hij houdt voor zichzelf altijd twee regels in acht, zegt hij. "Al het geld dat de partij krijgt, gaat naar de partijkas. En ik heb als wethouder nooit gunsten verleend of toezeggingen voor gunsten gedaan in ruil voor financiële giften."

De Mos blijft gedurende het onderzoek wel actief in de raad

De Mos zou nachtontheffingen hebben verleend aan horecagelegenheden die zijn partij financieel hebben gesteund. De afgetreden wethouder zegt niemand te hebben benadeeld. "Er zijn vijf nachtontheffingen verleend aan vijf mensen die het hebben aangevraagd."

Wel heeft hij als wethouder bij een ondernemer aangegeven dat er een aanvraag kon worden gedaan voor een nachtontheffing. Maar dit deed De Mos pas nadat het besluit daarvoor via de kanalen van de gemeente openbaar was gemaakt. "Iedereen kon die informatie toen al lezen."

De politicus stelde bij Pauw dat de zaak een enorme impact op zijn leven heeft. "Twee weken geleden was ik locoburgemeester. En ineens staat daar uit het niets de Rijksrecherche op de stoep en stort je hele wereld in. Maar de kiezers weten dat ik niets fout heb gedaan; onze partij gaat hier sterker uit terugkomen."

De Mos levert dinsdag officieel zijn wethouderschap in. Hij blijft wel actief als gemeenteraadslid.