De organisatie van de boerenprotesten van maandag gaat eventuele leden die achter het geweld en de vernielingen in Groningen zaten nog niet royeren. LTO Noord wil eerst het politieonderzoek afwachten, waarna eventuele stappen worden genomen, zegt LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof maandag in gesprek met NU.nl.

Voorzitter Dirk Bruins liet in een verklaring weten dat LTO Noord zich distantieert van de "kortstondige onregelmatigheden" in Groningen. "Een kleine groep heeft zijn frustratie op volstrekt onacceptabele wijze geuit. Dat veroordelen we ten zeerste."

Honderden boeren voerden maandag na een oproep van LTO Noord bij meerdere provinciehuizen tegelijk vreedzaam actie.

In Groningen liep het protest uit de hand. De deur van het provinciehuis werd met een trekker opengebroken, een groep ging op de vuist met de politie en een trekker reed over een hek heen, waardoor een deel hiervan rakelings langs het hoofd van een fietser scheerde.

"Geweld en vernielingen keuren wij af", zegt Elshof. "We betreuren dit en we nemen er afstand van; wij keuren dit gewoon af."

'Geweld is zaak voor politie'

Elshof stelt dat vooralsnog onduidelijk is of de boeren die bij de incidenten betrokken waren ook lid waren van LTO Noord. Ze benadrukt dat het een "zaak voor de politie" is. "Wij gaan geen recherche spelen."

Mocht blijken dat er onder de verantwoordelijken wel LTO-leden zijn, dan wil Elshof hen hier "stevig op aanspreken". Bevestigen of zij dan ook uit LTO Noord gezet worden, doet Elshof niet.

"De insteek bij ons is dialoog, overleggen en lobby. Maar als je zo dicht op het boerenerf komt, raakt het de kern van de boer. Dan moet je af en toe je tanden laten zien. En dat is met deze actie gebeurd."

Protest was een succes voor LTO Noord

LTO Noord is een onderdeel van LTO Nederland, dat in Nederland de belangen van zo'n 35.000 agrariërs behartigt. De organisatie wilde met de protesten een stem geven aan de verontwaardiging over het stikstofdossier bij hun achterban.

De protesten van maandag waren door LTO Noord op de been gezet vanwege een nieuwe stikstofregel. Die zou volgens de organisatie te snel door de provincies doorgevoerd zijn.

Dankzij protest en overleg met LTO Noord besloten de provinciebesturen van Drenthe, Overijssel en Gelderland maandag om de nieuwe stikstofregel voorlopig terug te draaien. Het Friese bestuur had hier donderdag al toe besloten.

Boeren zouden stikstofruimte kwijtraken

Het terugdraaien van de stikstofregel betekent dat er voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen kunnen worden verleend in deze provincies.

Dankzij de nieuwe regel zouden boeren stikstofruimte kwijtraken die ze nog niet gebruiken, maar waar ze wel een vergunning voor hebben. Volgens LTO namen de provinciebesturen het voornemen van de landelijke overheid te snel over. "Ze gingen hiermee veel verder dan wat er landelijk al lag", stelt Elshof.