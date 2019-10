Boze boeren hebben maandag met een trekker de deur van het provinciehuis in Groningen geforceerd. De agrariërs eisten dat de provincie in navolging van Gelderland, Overijssel en Drenthe de stikstofmaatregelen zou terugdraaien, maar de provincie Groningen gaat daar vooralsnog niet in mee.

Het Groningse college zegt dinsdag verder te gaan praten over de regeling, dit tot onvrede van de boeren. De Mobiele Eenheid is aanwezig om de demonstratie zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, meldt de politie.

Eén demonstrant is aangehouden. Hij reed volgens de politie met zijn trekker in op een van de politiepaarden. Op de nabijgelegen Vismarkt reden trekkers hekken omver. Eerder op de dag moesten ook paaltjes het al ontgelden tegenover de landbouwvoertuigen.

Een andere demonstrant raakte gewond, nadat hij door een agent met een wapenstok werd geslagen toen hij het provinciehuis probeerde binnen te dringen.

Sfeer in Groningen wordt grimmig

Honderden boeren voerden maandag na een oproep van brancheorganisatie LTO Noord tegelijk in het land bij meerdere provinciehuizen actie. In Utrecht, Zwolle, Assen, Arnhem en Haarlem verliep dat protest vreedzaam.

Ook in Groningen was in eerste instantie sprake van een ludiek protest, maar de sfeer werd grimmig, nadat een trekker tot aan de deur van het provinciehuis was gereden en boeren het gebouw wilden binnendringen. Agenten moesten een linie vormen en sloegen met wapenstokken om de menigte buiten te houden.

Even daarvoor hadden de boeren het provinciehuis en agenten bekogeld met een hakselaar met stro. Ook gooiden enkele actievoerders met eieren.

Geduld Groningse boeren raakt op

Vervolgens keerde de rust voor enkele uren terug op het Martinikerkhof, maar bleven de circa 350 aanwezige boeren de deur van het provinciehuis barricaderen. Nadat achtereenvolgend de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel bekend hadden gemaakt de stikstofmaatregelen terug te draaien, begon in Groningen het geduld op te raken.

Binnen was het provinciebestuur al die tijd in overleg over de stikstofregels. Nadat de agrariërs al enkele keren hadden gedreigd de deur van het provinciehuis open te breken als het college niet snel met hun eisen akkoord zou gaan, besloten de boeren rond 16.00 uur daad bij het woord te voegen en beukten zij de deuren met een trekker open.

Het provinciebestuur zag zich daardoor genoodzaakt om met een reactie te komen. Daarin maakten zij duidelijk de regeling niet te schrappen. Dinsdag wordt er verder gesproken.

Boeren boos op kabinetsplannen

De boeren zijn onder meer boos omdat het kabinet een plan maakt om verouderde boerenbedrijven te saneren om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Afgelopen vrijdag meldde minister Carola Schouten van Landbouw dat het advies van de stikstofcommissie-Remkes wordt overgenomen, waarin wordt aanbevolen om de veestapel te verkleinen.

Door de nieuwe regel zouden boeren stikstofruimte kwijtraken die ze nog niet gebruiken, maar waar ze wel een vergunning voor hebben. Donderdag kwamen er al meerdere ontevreden boeren naar een overleg van de Provinciale Staten in het Friese provinciehuis, waarop het Friese provinciebestuur de regel besloot terug te draaien.

De provinciebesturen van Drenthe, Overijssel en Gelderland volgden maandag het Friese voorbeeld.