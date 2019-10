De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hebben in navolging van de provincie Friesland maandag besloten de vorige week genomen stikstofmaatregelen weer terug te draaien. Het besluit werd bekendgemaakt terwijl honderden boeren opnieuw bij verschillende provinciehuizen in het land tegen het beleid demonstreerden.

Door de nieuwe regel zouden boeren stikstofruimte kwijtraken die ze nog niet gebruiken, maar waar ze wel een vergunning voor hebben. Donderdag kwamen er al meerdere ontevreden boeren naar een overleg van de Provinciale Staten in het Friese provinciehuis.

De boeren vinden dat de provincies hen niet genoeg hebben betrokken in het overleg over de genomen maatregel.

Het Drentse college verklaart achteraf te hebben geconstateerd dat er "licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en het rijksbeleid". Het provinciebestuur heeft naar eigen zeggen in het collegeprogramma nadrukkelijk laten weten "geen extra regels boven op de landelijke regels te leggen". "Dat lijkt nu wel het geval", aldus het provinciebestuur.

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth maakte maandagmiddag tegenover honderden boeren in Arnhem bekend dat ook zijn provincie de regels intrekt. Hij deed dat na overleg met landbouworganisatie LTO.

Grimmige sfeer bij provinciehuis Groningen

Trekkers zijn na een oproep van brancheorganisatie LTO Noord in de ochtend naar meerdere provinciehuizen gereden. Zo zijn er boeren naar de provinciehuizen in Utrecht, Zwolle, Groningen, Assen, Arnhem en Haarlem gekomen. Op onder meer de A7, A12 en de A28 heeft dit tot files geleid.

Bij het provinciehuis in Groningen begon een ludiek protest, maar werd de sfeer grimmig nadat een trekker tot aan de deur van het provinciehuis was gereden en boeren het gebouw wilden binnendringen. Agenten moesten een linie vormen om de menigte tegen te houden. Volgens Dagblad van het Noorden zou de politie daarbij geslagen hebben met wapenstokken.

Even daarvoor hadden de boeren het provinciehuis bekogeld met een hakselaar met stro. Ook gooiden enkele actievoerders met eieren. Bij het provinciehuis zijn zo'n 350 agrariërs aanwezig.

Boeren boos op kabinetsplannen

De boeren zijn onder meer boos omdat het kabinet een plan maakt om verouderde boerenbedrijven te saneren om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Afgelopen vrijdag meldde minister Carola Schouten van Landbouw dat het advies van de stikstofcommissie-Remkes wordt overgenomen, waarin wordt aanbevolen om de veestapel te verkleinen.

Het protest van deze maandag is er een van vele. Vorige week werd de toegang tot het natuurgebied de Wooldse Veen bij Winterswijk geblokkeerd en was een protest bij het provinciehuis in Leeuwarden.

Wederom fileprotesten op wegen richting Den Haag

Deze woensdag is het landelijke protest in Den Haag. De boeren zijn onder meer van plan het Binnenhof te gaan bezetten. Ook is een zogeheten "fileprotest" weer onderdeel van de demonstratie.

De verwachting is dat vele boeren weer met trekkers op pad gaan. Eerder deze maand leidde dat tot de drukste ochtendspits ooit.