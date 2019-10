Honderden boeren protesteren maandag opnieuw tegen het stikstofbeleid en het volgens hen negatieve beeld rondom hun beroep. Trekkers zijn in de ochtend naar meerdere provinciehuizen gereden na een oproep van LTO Noord.

Zo zijn de boeren bij de provinciehuizen in Utrecht, Zwolle, Groningen, Arnhem en Haarlem.

Op onder andere de A7, A12 en de A28 heeft dit voor files gezorgd. De boeren zijn onder meer boos omdat het kabinet een plan maakt om verouderde boerenbedrijven te saneren om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Afgelopen vrijdag meldde minister Carola Schouten van Landbouw dat het advies van de stikstofcommissie-Remkes wordt overgenomen, waarin wordt aanbevolen om de veestapel te verkleinen.

Het protest van deze maandag is er een van vele. Vorige week werd ook de toegang tot het natuurgebied de Wooldse Veen bij Winterswijk geblokkeerd en was een protest bij het provinciehuis in Leeuwarden.

Wederom fileprotesten op wegen richting Den Haag

Deze woensdag is het landelijke protest in Den Haag. De boeren zijn onder meer van plan het Binnenhof te gaan bezetten. Ook is een zogeheten "fileprotest" weer onderdeel van de demonstratie.

De verwachting is dat vele boeren weer met trekkers op pad gaan. Eerder deze maand leidde dat tot de drukste ochtendspits ooit.

Het boerenprotest bij het provinciehuis in Utrecht. (Foto: DUIC)