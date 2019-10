De rechtbank heeft Jawed S. tot 26 jaar en acht maanden cel veroordeeld voor het plegen van een terroristische aanslag en het bedreiging van drie agenten op 31 augustus 2018 op Amsterdam Centraal. De man stak twee Amerikaanse toeristen neer, die zwaargewond raakten.

Volgens de rechtbank was er sprake van twee pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk. "Hij wilde de Nederlandse bevolking vrees aanjagen", aldus de rechter.

Het is de hoogst mogelijke straf die de rechtbank kon opleggen en bijna twee jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Ook moet S. bijna 3 miljoen euro aan schadevergoedingen aan zijn slachtoffers betalen. Dit bedrag wordt voorgeschoten door de Nederlandse Staat.

S. heeft nooit spijt betuigd voor zijn daden. Hij liet juist weten van plan te zijn "ergere dingen te doen", als de Nederlandse overheid niet ingrijpt tegen Geert Wilders.

Het was het uitroepen van een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed door de PVV-voorman in juni 2018 dat S. deed besluiten op 31 augustus vanuit Duitsland af te reizen naar Amsterdam. Een dag daarvoor had hij een mes aangeschaft. "Om mijn profeet te verdedigen", aldus S.

Man wilde Nederlanders neersteken

Zo'n drie kwartier liep hij eind augustus rond op het station in Amsterdam voordat hij twee Amerikaanse toeristen neerstak die op dat moment bij de informatiebalie van de Nederlandse Spoorwegen stonden.

Een van hen werd in zijn rug aangevallen en liep een dwarslaesie op. Hij is sindsdien gebonden aan een rolstoel. De man krijgt veruit het grootste gedeelte van de schadevergoeding.

Na de man te hebben aangevallen, haalde S. uit naar het tweede slachtoffer die een slagaderlijke bloeding opliep.

Op de voorlaatste zitting verklaarde S. dat het niet zijn bedoeling was om toeristen neer te steken, maar Nederlanders. Dan was zijn actie wel geslaagd, aldus de geboren Afghaan.

S. werd uiteindelijk in been geschoten

Omdat S. met zijn opvallende gedrag al snel in het oog sprong bij de aanwezige politie op het station, kon hij na zijn daad snel worden uitgeschakeld. Hij werd in zijn been geschoten.

Aangezien hij met zijn mes op de agenten af liep, is hij ook schuldig bevonden aan bedreiging. Twee van de agenten liepen psychisch letsel op.

S. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar door gebrek aan medewerking kon er niet worden vastgesteld of de man leed aan een stoornis tijdens zijn daad.

De man wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht en daarom wordt er ook geen tbs opgelegd.

De advocaat van de slachtoffers laat weten dat zijn cliënten verheugd hebben gereageerd op het vonnis en hopen dat S. niet in hoger beroep gaat.