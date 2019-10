De week start bewolkt en nat. Vroeg in de middag is er lokaal kans op een onweersbui, later wordt het in het hele land droog. Het kwik schommelt tussen de 16 en 20 graden.

Forenzen in het zuiden moeten deze ochtend rekening houden met dichte mistbanken en lichte regenval. Vanuit het zuidoosten klaart het later vanochtend op.

In de loop van de middag krijgt ook de rest van Nederland te maken met buien. Daar kan lokaal een onweersbui bijzitten.

De buien trekken uiteindelijk over het Waddengebied weg waarna de zon doorbreekt. Vooral in de zuidelijke provincies warmt het dan flink op, in Limburg kan het zo'n 20 graden worden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 14° 10° Z 4 Donderdag 15° 11° ZW 3 Vrijdag 16° 10° Z 5 Zaterdag 15° 10° Z 5 Zondag 14° 9° Z 4

