De veiligheid op de snelwegen is de laatste jaren drastisch afgenomen, dat meldt NRC naar aanleiding van een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat deze maandag wordt gepubliceerd.

Het rapport meldt een verdubbeling van het aantal ongevallen op de snelweg in een periode van vijf jaar; van 17.000 in begin 2014 naar ruim 38.000 eind 2018. Ook is het aantal doden dat valt bij ongelukken op de snelweg gestegen van 63 in 2014 naar 81 in 2018.

Het rapport noemt hoge snelheid en afleiding als de voornaamste oorzaken van de toename. Vooral het gebruik van smartphones achter het stuur is enorm gestegen in de afgelopen jaren. Maar ook alcohol en drugs spelen een rol in de toename van ongevallen op de snelweg.

Minder politiecontrole op de snelwegen

Het rapport noemt het ook mogelijk dat de afgenomen handhaving van de politie zorgt voor meer ongelukken. Een aantal jaar geleden controleerden de Korps Landelijke Politie Diensten nog dagelijks op de snelwegen, nu is de controle op gevaarlijk rijgedrag aanzienlijk minder. In 2017 waren er slechts 20.000 'staandehoudingen' op de snelweg wegens gevaarlijk rijgedrag, terwijl dat er in 2006 ruim 100.000 waren.

"Dit is een zorgwekkende ontwikkeling”, zegt SWOV-directeur Peter van der Knaap tegen het NRC. "Handhaving op snelwegen is absoluut noodzakelijk, maar heeft jarenlang geen prioriteit gehad."

Ook weggebruikers zijn minder tevreden over de wegveiligheid dan een aantal jaar geleden. In 2013 was 83 procent van de automobilisten (zeer) tevreden over de Nederlandse snelwegen, in 2017 is dat gedaald naar 78 procent.