Een op de drie middelbare scholieren krijgt aanvullend onderwijs. Van de basisscholieren in groep 8 krijgt ongeveer 25 procent bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Arie Slob (Onderwijs) heeft laten uitvoeren, meldt NOS.

De percentages zijn vrijwel hetzelfde als in een onderzoek dat twee jaar geleden is gedaan. Tevens blijkt dat scholieren in de Randstad vaker aanvullend onderwijs krijgen, vooral in de vier grote steden, en dat ouders steeds vaker kiezen voor particulier onderwijs.

Als kinderen bijles krijgen, is dat in veel gevallen omdat ouders vinden dat de school kwalitatief niet goed genoeg is om de achterstand van hun kind op te lossen. Bij een keuze voor huiswerkbegeleiding speelt vaak het probleem dat ouders er zelf geen tijd voor hebben.

Volgens Slob is de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ondermaats, maar hij vindt het volgens NOS wel jammer dat veel ouders daar anders over denken. Hij wil daarom met de scholen in overleg blijven.

Omzet van aanvullend onderwijs fors gestegen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de omzet van bedrijven die aanvullend onderwijs aanbieden, fors is gestegen. De totale omzet was in 2015 nog 48,5 miljoen euro. Twee jaar geleden was dat al opgelopen naar 69,2 miljoen, een stijging van 43 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de minister en diverse Tweede Kamerleden. Uit eerder onderzoek bleek dat steeds meer kinderen aanvullend onderwijs kregen.

Daardoor vreesden verschillende parlementariërs dat er in Nederland een tweedeling zou ontstaan van kinderen wiens ouders bijles kunnen betalen en kinderen wiens ouders dat niet kunnen.

Minister vreest psychische problemen scholieren

Hoewel de percentages van kinderen die aanvullend onderwijs krijgen niet oplopen, maakt Slob zich toch zorgen. Hij vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat veel ouders een schooladvies voor bijvoorbeeld VMBO niet accepteren en middels extra onderwijs hun kind toch naar de havo willen laten gaan.

De bewindsman noemt dat een extra belasting voor kinderen en denkt dat ze daardoor in psychische problemen kunnen komen.