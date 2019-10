Acht agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het uitgaanscentrum van Doetinchem belaagd door een groep van zo'n vijftig mensen. Vier van hen zijn aangehouden, meldt de politie.

Kort na 3.00 uur hoorde de politie dat er bij een uitgaansgelegenheid aan de Grutstraat een vechtpartij gaande was. Daarbij waren tien mannen betrokken.

Toen de agenten daar aankwamen, was een deel van de groep al vertrokken naar de Korte Kapoeniestraat. Daar mishandelde een van hen een nog onbekende man.

Toen de agenten wilden ingrijpen, keerde de groep zich tegen hen. Anderen voegden zich bij de groep, waardoor er op een gegeven moment zo'n vijftig mensen tegenover acht agenten stonden.

De groep begon op de agenten in te slaan en te schoppen. De agenten pakten vervolgens hun wapenstok en gebruikten pepperspray. Ook hebben ze om versterking gevraagd.

Versterking vanuit andere regio's

Politie-eenheden vanuit diverse regio's in Oost-Nederland kwamen op de vechtpartij af. Uiteindelijk is de situatie met ongeveer vijftig agenten en politiehonden onder controle gebracht.

Vier mannen zijn aangehouden, van wie een is gebeten door een hond. De man is door ambulancepersoneel behandeld. Ook een van de agenten is tijdens de vechtpartij gewond geraakt. Zij is ter plekke behandeld.

Politie zoekt nog naar slachtoffer van mishandeling

De politie is inmiddels gestart met een onderzoek naar de mensen die de agenten hebben belaagd.

Ook is een onderzoek naar de mishandeling van de onbekende man geopend. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer. De verdachte van de mishandeling is wel opgepakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Burgemeester spreekt van 'geoefende vechters'

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem spreekt bij Omroep Gelderland van "buitensporig geweld van geoefende vechters".

Hij prijst de politie en pleit voor nader onderzoek: "Er is volgens alle afspraken gehandeld. Daarom wil ik weten waarom het toch zo uit de hand liep. Wie waren deze mensen, wat deden zij in Doetinchem en wie deed precies wat?"