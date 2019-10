Rond 02:00 uur zondagochtend heeft de politie twee gewonde mannen aangetroffen bij evenementenlocatie Music Dome in Kerkrade.

De mannen zouden eerder op de avond verwikkeld zijn geweest in een vechtpartij. Beide slachtoffers zijn lichtgewond. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plekke medisch behandeld.

Het is de politie nog niet duidelijk wie de mannen heeft gestoken tijdens de vechtpartij of wat de aanleiding ervoor was.

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden.