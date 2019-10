Het wordt zondag met maximumtemperaturen van 19 tot 23 graden warmer dan gemiddeld in dit jaargetijde, maar het wordt in tegenstelling tot waar veel mensen op hopen geen terrasweer. Weerplaza meldt dat in de loop van de dag onweersbuien over het land trekken.

Nederland krijgt zondag mogelijk te maken met de eerste warme oktoberdag van dit jaar, omdat de wind tijdelijk vanuit het zuiden waait. De hoogste temperaturen worden in Maastricht verwacht."Eventjes op het terras zitten is mogelijk want de zon schijnt van tijd tot tijd", zegt Diana Woei van Weerplaza.

De meteoroloog benadrukt dat de lucht onstabiel is, waardoor in de ochtend al enkele buien met kans op onweer kunnen ontstaan. Het westen van het land krijgt in de middag te maken met onweersbuien die in de loop van de avond naar het oosten trekken.

De huidige weersverwachtingen zijn minder rooskleurig dan die van begin deze week. Dinsdag meldde Weerplaza en andere weerbureaus nog dat het zowel zaterdag al zondag warm zou kunnen worden. Het blijft nu bij één mogelijk warme dag. Daarna dalen de temperaturen weer.