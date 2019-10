De 130 opgepakte klimaatactivisten in Amsterdam krijgen een boete van 380 euro voor het niet-opvolgen van een politiebevel, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag. Zo'n vierhonderd betogers blokkeerden zaterdag de Blauwbrug in de hoofdstad, die inmiddels weer toegankelijk is voor verkeer.

De actie is onderdeel van een week van internationale en door klimaatactiegroep Extinction Rebellion georganiseerde protesten.

Bij de blokkade zijn bijna evenveel mensen aangehouden als tijdens de gehele rest van de protestweek: de teller stond voor zaterdag op 150 aanhoudingen. De arrestaties zijn verricht omdat de betogers het bevel van de politie om zich te verplaatsen niet opvolgden, meldt het OM.

Alle betogers zijn door de politie afgevoerd. Circa 250 mensen die niet gearresteerd zijn, zijn met lijnbussen naar Sportpark Melkweg aan de rand van de stad gebracht. De politie noemt dit een "bestuurlijke verplaatsing" die mogelijk is dankzij de noodverordening die vanwege de blokkades is afgekondigd in de hoofdstad.

De klimaatactivisten wachten de uitspraak van het OM af, maar stellen dat eventuele boetes voor een groot deel betaald zullen worden met de vele donaties die de groep de afgelopen dagen heeft ontvangen, zegt woordvoerder van de beweging Elle van Zeeland.

"De ecologische crisis rechtvaardigt onze acties", stelt Van Zeeland, die benadrukt dat de beweging advocaten heeft die de zaak nu in behandeling nemen.

'Erken dat er een ecologische crisis is'

Dit was de laatste Nederlandse demonstratie van de internationale week van klimaatprotest. Op de geblokkeerde Blauwbrug zongen demonstranten en was luide muziek te horen. Ook werd er een geel zeilbootje op de brug gezet. De sfeer was vrolijk en de demonstranten gebruikten geen geweld.

"Wij zijn blij dat de blokkades veel media-aandacht gegenereerd hebben, maar hopen dat het nu over onze eisen zal gaan", aldus Van Zeeland nadat ze met een lijnbus door de politie werd afgezet bij Sportpark Melkweg. "We willen dat de overheid erkent dat we in een ecologische crisis zitten en daarnaar gaat handelen".

De acties zijn volgens de groep nodig omdat eerdere manieren om de overheid tot handelen aan te sporen niet voldoende zouden hebben gewerkt: "We hebben jaren van petities gehad, demonstraties en rechtszaken. Keer op keer luisteren ze niet. Nu merken we dat we in ieder geval gehoord worden."

Van Zeeland zegt dat de groep nu even pauze neemt, maar dat lokale acties van Extinction Rebellion doorgaan en dat er een herhaling van deze protestweek gepland staat.

Actievoerders blokkeerden bankgebouw en energiebedrijf

Dinsdag blokkeerden actievoerders onder meer de ingang van het ABN AMRO-gebouw op de Zuidas in Amsterdam en het hoofdkantoor van energiebedrijf Vattenfall bij station Amsterdam Bijlmer ArenA. Tientallen betogers hadden zich daarbij aan de gebouwen, de grond en aan elkaar gelijmd. Bij ABN AMRO werden de betogers verwijderd door de politie en losgemaakt met cola en aceton.

Bij Vattenfall vertrokken de demonstranten later die avond uit eigen initiatief. Zij stellen dat Vattenfall, voorheen bekend als Nuon, minder groen is dan het zelf beweert, onder meer vanwege de bouw van nieuwe biomassacentrales. Vattenfall herkent zich niet in het geschetste beeld en stelt dat het juist veel investeert in vergroening.

Vrijdag werd het verkeer in Amsterdam op zo'n vijftien verschillende locaties in de stad opgehouden door blokkades van elk zeven minuten lang.

In Londen zijn sinds afgelopen maandag meer dan dertienhonderd activisten aangehouden, schrijft The Guardian. In Brussel is zaterdag ook gedemonstreerd door zo'n driehonderd leden van Extinction Rebellion, nabij het Koninklijk Paleis.