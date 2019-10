Voor zeker drie Iraanse Nederlanders is de dreiging na twee eerdere liquidaties zo serieus dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, meldt het VPRO-onderzoeksprogramma Argos zaterdag. De drie krijgen extra politiebeveiliging.

In januari bleek uit informatie van Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten dat Iran waarschijnlijk achter twee liquidaties in Almere en Den Haag zit. Volgens de drie Iraanse Nederlanders is dit de aanleiding voor de politiebeveiliging.

In 2015 werd de vermeende aanslagpleger Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Nederland onder de schuilnaam Ali Motamed leefde, doodgeschoten en twee jaar later werd de leider van een Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging, Ahmad Mola Nissi, geliquideerd.

De moorden waren ook de reden dat vorig jaar juni twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet. Iran ontkent elke betrokkenheid.

Naast in Nederland zou Iran ook geprobeerd hebben moorden te plegen in Denemarken en Frankrijk. In het eerstgenoemde land zou in oktober vorig jaar de liquidatie van een ander lid van de afscheidingsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) voorkomen zijn.

De drie Iraanse Nederlanders zijn volgens Argos ook onderdeel van separatistische minderheden.