Een wolf heeft afgelopen september een schaap doodgebeten in het Drentse Nieuw-Balinge, blijkt uit een rapportage van B12. De laatste keer dat een wolf vee aanviel, was in april.

Sinds drie volwassen wolven zich in Nederland hebben gevestigd - daarvan wordt gesproken als ze minstens een half jaar aaneengesloten in hetzelfde gebied leven - is voor zover bekend geen vee meer door wolven aangevallen.

In april werd in het Drentse Elim een schaap doodgebeten door een onbekende wolf. Niet lang daarvoor sloeg een wolf toe in Hooghalen, een andere Drentse plaats. Toen werden twaalf schapen gedood.

De boer uit Nieuw-Balinge heeft recht op een schadevergoeding. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Vrees dat wolf kwaadwillig is omgebracht

De komst van de wolf zorgt voor veel discussie. Afgelopen september zei het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zelfs te vrezen dat een wolvin, die zich na een tocht door Nederland in België had gevestigd, "kwaadwillig" is omgebracht.

Het ANB gaat ervan uit dat de wolvin Naya dood is, nu het dier al maanden niet meer gezien is en ook na een intensieve zoektocht niet is gevonden. De wolf werd voor de zomer voor het laatst gezien en was toen drachtig. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het dier.

Het mannetje waarmee de wolvin samenleefde, is nog wel in leven en wordt ook geregeld gefilmd door wildcamera's.