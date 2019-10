Ongeveer vierhonderd demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren zaterdagochtend opnieuw een brug in Amsterdam. De politie heeft daarop 130 demonstranten gearresteerd. Ook zijn er meerdere stadsbussen gearriveerd om de demonstranten af te voeren naar een andere locatie.

Tijdens de op zaterdag actiedag zijn er tot nu toe bijna evenveel demonstranten gearresteerd als in totaal bij alle klimaatacties in de hoofdstad deze week. Bij de protestreeks van actiegroep Extinction Rebellion waren afgelopen dagen 150 mensen aangehouden.

De 130 gearresteerde actievoerders zijn volgens de politie afgevoerd naar een cellencomplex. De overgebleven betogers worden met bussen afgevoerd naar een andere locatie in de stad. De politie noemt dit een "bestuurlijke verplaatsing". De demonstranten hebben zelf beelden van betogers in een cellencomplex gepubliceerd.

Agenten zetten het gebied bij de geblokkeerde Blauwbrug zaterdag eerst met politielint af. Vervolgens riepen ze de demonstranten op zich naar het Jonas Daniël Meijerplein te verplaatsen en de protesten daar voort te zetten.

De politie riep om dat alle actievoerders binnen de blokkade aangehouden waren. Mensen mochten de blokkade daarop niet meer in of uit. Later werden de eerste demonstranten gearresteerd. Op Twitter was te zien dat de politie wapenstokken gebruikte om de demonstranten terug te duwen die op de brug naast elkaar stonden.

De activisten laten in een persbericht weten dat zij vinden dat de "huidige politieke instituties niet in staat zijn om hun grondwettelijke plicht te vervullen om burgers en milieu te beschermen" en zeggen dat velen zich daarom genoodzaakt voelen om met "burgerlijke ongehoorzaamheid hun vrijheid op het spel te zetten voor een leefbare toekomst".

Betogers doen mee aan internationale actieweek

Dit is de laatste Nederlandse demonstratie van de internationale week van klimaatprotest. Op de geblokkeerde Blauwbrug zongen demonstranten en was luide muziek te horen. Ook werd er een geel zeilbootje op de brug gezet. De sfeer was vrolijk en de demonstranten gebruikten geen geweld.

De demonstraties van Extinction Rebellion zorgen sinds maandag al voor ontregeling in de hoofdstad en hebben landelijk de aandacht gevestigd op wat de actiegroep de "ecologische noodtoestand" noemt.

Afgelopen maandag werd de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum in de vroege ochtend geblokkeerd door honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze werden pas aan het begin van de avond in streekbussen weggevoerd naar een uithoek van de stad. Het oorspronkelijke plan was om de weg een week lang te bezetten.

Actievoerders blokkeerden bankgebouw en energiebedrijf

Dinsdag blokkeerden actievoerders onder meer de ingang van het ABN AMRO-gebouw op de Zuidas in Amsterdam en het hoofdkantoor van energiebedrijf Vattenfall bij station Amsterdam Bijlmer ArenA. Tientallen betogers hadden zich daarbij aan de gebouwen, de grond en aan elkaar gelijmd. Bij ABN AMRO werden de betogers verwijderd door de politie en losgemaakt met cola en aceton.

Bij Vattenfall vertrokken de demonstranten later die avond op eigen initiatief. Zij stellen dat Vattenfall, voorheen bekend als Nuon, minder groen is dan het zelf aangeeft, onder meer vanwege de bouw van nieuwe biomassacentrales. Vattenfall herkent zich niet in het geschetste beeld en stelt dat het juist veel investeert in vergroening.

Vrijdag werd het verkeer in Amsterdam op zo'n vijftien verschillende locaties in de stad opgehouden door blokkades van elk zeven minuten lang.