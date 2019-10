De provincie Friesland heeft besloten om de deze week genomen stikstofmaatregel weer terug te draaien. Het besluit van gedeputeerde Johannes Kramer komt nadat vrijdag tientallen boeren met trekkers uit protest naar het provinciehuis Leeuwarden kwamen.

Gedeputeerde Kramer zette maandag zijn handtekening onder de maatregel die woensdag openbaar werd gemaakt.

Door de nieuwe regel zouden boeren stikstofruimte kwijtraken die ze nog niet gebruiken, maar waar ze wel een vergunning voor hebben. Donderdag kwamen er al meerdere ontevreden boeren naar een Statenoverleg in het Friese provinciehuis.

De boeren vinden dat de provincie hen niet genoeg heeft betrokken in het overleg over de genomen maatregel. Daarom kwamen zij vrijdag spontaan per trekker naar het provinciehuis. In totaal waren naar schatting zo'n 350 tot 450 boeren aanwezig in de hal.

Kramer was onder de indruk van het protest en concludeert inderdaad dat er gebrek aan communicatie met de boeren over de beleidsregels was. "Daardoor is er niet genoeg draagvlak om dit proces te laten doorgaan. Voorop staat dat we dit met elkaar willen oplossen. De stikstofproblematiek is hiermee niet opgelost. Elke oplossing zal van invloed zijn op de samenleving", zei Kramer tegen de boeren.

Het college gaat maandag in overleg met een vertegenwoordiging van de boeren om tot een andere oplossing voor de stikstofproblematiek te komen. Ook komen de leden van Provinciale Staten komende week bijeen voor een spoeddebat. Ze eisen duidelijkheid van Kramer over het invoeren en eenzijdig intrekken van de maatregelen.