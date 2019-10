De avondspits op vrijdag is vroeg begonnen en kan extra druk worden, zo meldt Rijkswaterstaat. In delen van het land is de herfstvakantie begonnen en het verkeer kan ook last krijgen van zware windstoten.

Om 16.30 uur meldde de ANWB 134 files met een totale lengte van 733 kilometer. Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het druk op de weg.

In het zuiden van Nederland is de herfstvakantie begonnen. Rijkswaterstaat verwacht dat het op de A12 en de A73 richting de grens met Duitsland en de A2 naar het zuiden extra druk kan zijn.

Het KNMI verwacht vrijdagmiddag en vrijdagavond zware windstoten in het noordwesten van Nederland en heeft in die provincies code geel afgegeven. Weggebruikers die met een aanhanger of caravan op pad gaan, wordt aangeraden om extra alert te zijn.

