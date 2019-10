Tientallen Koerden demonstreren donderdagavond op Schiphol tegen de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Beelden die rondgaan op de sociale media tonen de met vlaggen zwaaiende menigte. De marechaussee is met de groep in gesprek.

Sommige demonstranten hebben hun kinderen meegenomen naar de luchthaven. Volgens een aanwezige NU.nl-verslaggever maakt de groep veel lawaai, maar zouden ze zich inmiddels naar buiten verplaatsen. Het is niet duidelijk of de marechaussee hen daartoe verzocht heeft. De sfeer is "rustig".

Turkije viel woensdag het noordoosten van Syrië binnen en zette haar offensief donderdag voort. Er zouden tot nu toe zeker acht doden zijn gevallen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil een "veilige zone" vestigen.

De Koerdische strijdkrachten, die het gebied controleren, streden als bondgenoten van het Westen tegen Islamitische Staat (IS). Zij hadden tot kort voor steun van de Verenigde Staten, maar het Witte Huis maakte zondag bekend dat het troepen in het gebied ging terughalen.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het "te duur" om de Koerden te blijven steunen in het gebied.

Vertrek Amerikanen maakte weg vrij voor Turkse inval

Daarmee werd de weg vrij voor Turkije om een militaire inval te plegen. De NAVO-bondgenoot vindt dat de Koerdische milities een verlengstuk zijn van terreurgreop PKK-beweging, die aanslagen heeft gepleegd in Turkije.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer eiste donderdag al dat het kabinet actie gaat ondernemen na de acties van Turkije. Op Europees niveau zouden er sancties moeten volgen voor het land.