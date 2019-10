De uit de Nijmeegse Pompekliniek ontsnapte tbs'er Ronald van Z. die woensdagavond werd opgepakt in Parijs, heeft zijn ontsnapping wekenlang voorbereid, meldt Omroep Gelderland woensdag. In e-mails legde Van Z. aan de regionale omroep uit hoe hij zijn ontsnapping heeft voorbereid.

De ontsnapte tbs'er zou in zijn e-mails hebben gesproken over het plannen van zijn ontsnapping. "Dit was ik zeker al anderhalve maand aan het voorbereiden. Ik was geld aan het verzamelen. Dit is geen probleem aangezien we ongelimiteerd mogen pinnen op verlof. Dus ik had ongeveer 500 euro in totaal", aldus Van Z. in een van zijn mails aan de omroep.

Van Z. liet aan Omroep Gelderland ook weten hoe hij de fiets waarop hij is ontsnapt had geprepareerd. Zo zou hij buiten het zicht van medewerkers een fietstas met spullen aan zijn fiets hebben gehangen. "Toen ik de fiets terug in het fietsenhok zette, zat er een fietstas gevuld met kleren, een kaart en eten op", aldus Van Z.

De tbs'er wilde met zijn ontsnapping naar eigen zeggen aandacht vragen voor misstanden bij de Pompekliniek.

Omroep Gelderland zegt de Nijmeegse Pompekliniek om een reactie op de aanhouding van Van Z. gevraagd te hebben. De tbs-kliniek wilde hier volgens de omroep echter niet op reageren.

Van Z. werd opgepakt in een internetcafé

Van Z. werd woensdag om 18.45 uur opgepakt in een internetcafé in Parijs. Dit lukte door "nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Franse politie", aldus het Landelijk Parket.

De veertigjarige Van Z. is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij had via het internet contact met minderjarigen en dat leidde tot twee ontmoetingen met ontuchtige handelingen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormde de man geen acuut gevaar voor anderen. Toen opsporingsmiddelen die geen inbreuk op de privacy maken niet het gewenste resultaat opleverden, werd besloten zijn identiteit bekend te maken.