Voormalig VVD-minister Johan Remkes wordt met ingang van 12 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester van Den Haag.

Commissaris van de Koning Jaap Smit is blij met de benoeming. "Met Johan Remkes krijgt het stadsbestuur van Den Haag een burgemeester die rust en gezag brengt. Als voorzitter van het college en de gemeenteraad geeft hij gezicht aan een sterk en stabiel stadsbestuur van deze prachtige stad."

Den Haag zocht een waarnemend burgemeester omdat Pauline Krikke vorige week is opgestapt. Afgelopen zondag trad ze af vanwege een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling in Scheveningen.

Momenteel neemt locoburgemeester Boudewijn Revis de taken van Krikke waar. Remkes begint op 12 oktober en zal in ieder geval tot het voorjaar van 2020 aanblijven. Vermoedelijk wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester van Den Haag in het voorjaar opengesteld.

Remkes was in het eerste kabinet-Balkenende vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Van 2010 tot 2018 was hij commissaris van de Koning in Noord-Holland. Momenteel is hij voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek.