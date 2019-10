De politie kamt de komende weken opnieuw het Robbenoordbos in Noord-Holland uit in de zoektocht naar de zwangere studente Sumanta Bansi (23). Er wordt zowel op het land als in het water gezocht, zo wordt woensdag gemeld aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

Dinsdag is met behulp van sonarapparatuur al opnieuw in het water gekeken of er sporen te vinden zijn. "Uren aan beeldmateriaal moet worden bekeken", zo schetst de woordvoerder van politie Noord-Holland.

Er is eerder in het Robbenoordbos en in de nabijgelegen wateren gezocht. "Dit was middenin de zomer, het was zo begroeid op sommige stukken dat er bijna geen doorkomen aan was", zo schetst de woordvoerder.

Nu het terrein in het bos meer begaanbaar is, en omdat nieuwe informatie is binnengekomen bij de politie, is besloten om relatief kort op elkaar nieuwe zoektochten te organiseren. Inmiddels hebben de agenten vijftig tips binnengekregen over de zaak.

Bansi studeerde aan de Universiteit van Amsterdam

Bansi is vorig jaar februari van de aardbodem verdwenen. Ze studeerde toen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en liep daarnaast stage bij een tandartsenpraktijk.

De maand van haar verdwijning heeft ze haar moeder opgebeld met het bericht dat ze zwanger was. Ze was, na een eerdere abortus, vastbesloten het kind te houden en keek uit naar het feit dat ze moeder zou worden.

De politie vreest dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. In de zaak is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.